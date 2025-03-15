«Локомотив» не очень хорош после возобновления сезона. «Динамо» должно забить минимум два гола». Дорский сделал прогноз на игру

Александр Дорский сделал прогноз на матч 21-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Динамо» Москва.

Автор Спортса’‘ поставил на тотал «Динамо» больше 1,5 гола с коэффициентом 2.32.

«Локомотив» не очень хорош после возобновления сезона, а в матче с атакующим «Динамо» Михаил Галактионов столкнется с большими проблемами в середине поля: Дмитрий Баринов и Артем Карпукас травмированы.

Несмотря на продолжающийся поиск баланса и немалое количество травм, «Динамо» должно воспользоваться трудностями «Локо» в опорной зоне и забить как минимум два гола. Так что выбираю тотал «Динамо» больше 1,5», – заявил Дорский.

Матч пройдет 15 марта и начнется в 19:30 мск.

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