«Арсенал» – букмекерский фаворит против «МЮ». Победа с разницей в 2 гола вероятнее ничьей
«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 28-м туре АПЛ.
«Арсенал» – явный фаворит с коэффициентом 1.77. «МЮ» идет на 15-м месте в таблице и одержал лишь две победы в последних семи матчах.
На команду Рубена Аморима можно поставить за 5.60, на ничью – за 3.60. При этом победа «канониров» с форой (-1,5) вероятнее ничьей – 3.10.
Матч пройдет 9 марта и начнется в 19:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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