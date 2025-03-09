«Арсенал» – букмекерский фаворит против «МЮ». Победа с разницей в 2 гола вероятнее ничьей

«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 28-м туре АПЛ.

«Арсенал» – явный фаворит с коэффициентом 1.77. «МЮ» идет на 15-м месте в таблице и одержал лишь две победы в последних семи матчах.

На команду Рубена Аморима можно поставить за 5.60, на ничью – за 3.60. При этом победа «канониров» с форой (-1,5) вероятнее ничьей – 3.10.

Матч пройдет 9 марта и начнется в 19:30 мск.

Ставки на Спортсе