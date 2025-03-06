Овечкину осталось 9 шайб до Гретцки. Букмекеры считают, что рекорд падет уже в этом сезоне
Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в этом сезоне, считают букмекеры.
В игре против «Рейнджерс» (3:2) россиянин забросил 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
39-летний нападающий «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола).
Букмекеры дают коэффициент 1.55 на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Вероятность такого события – 64,5%.
В текущем сезоне на счету россиянина 49 (32+17) очков в 46 играх.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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