«Ротор» подписал партнерское соглашение с БК Leon. Клуб идет на 7-м месте в Первой лиге
Букмекерская компания Leon стала партнером «Ротора».
Презентация сотрудничества состоялась 3 марта в Волгограде в преддверии матча с «Уралом».
В рамках соглашения логотип букмекера появится на игровой форме «Ротора» и рекламных поверхностях стадиона.
«С гордостью сообщаем о подписании спонсорского контракта между букмекерской компанией Leon и спортивным клубом «Ротор». Соглашение направлено на поддержку и развитие клуба, а также на создание возможностей для новых спортивных инициатив.
Мы верим, что совместными усилиями сможем достичь больших успехов на спортивной арене. Это сотрудничество позволит нам развивать клуб в новом направлении, чтобы каждый наш болельщик мог гордиться тем, что он поддерживает «Ротор».
Приглашаем всех поклонников клуба и любителей спорта следить за нашими новыми достижениями и активностями, которые будут представлены в рамках этого партнерства», – заявил гендиректор клуба Павел Никитин.
«Ротор» идет на 7-м месте в турнирной таблице Первой лиги.
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