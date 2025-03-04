«Ротор» подписал партнерское соглашение с БК Leon. Клуб идет на 7-м месте в Первой лиге

Букмекерская компания Leon стала партнером «Ротора».

Презентация сотрудничества состоялась 3 марта в Волгограде в преддверии матча с «Уралом».

В рамках соглашения логотип букмекера появится на игровой форме «Ротора» и рекламных поверхностях стадиона.

«С гордостью сообщаем о подписании спонсорского контракта между букмекерской компанией Leon и спортивным клубом «Ротор». Соглашение направлено на поддержку и развитие клуба, а также на создание возможностей для новых спортивных инициатив.

Мы верим, что совместными усилиями сможем достичь больших успехов на спортивной арене. Это сотрудничество позволит нам развивать клуб в новом направлении, чтобы каждый наш болельщик мог гордиться тем, что он поддерживает «Ротор».

Приглашаем всех поклонников клуба и любителей спорта следить за нашими новыми достижениями и активностями, которые будут представлены в рамках этого партнерства», – заявил гендиректор клуба Павел Никитин.

«Ротор» идет на 7-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

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