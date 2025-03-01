10.00 – рекорд Думбия по голам за сезон побьют до конца текущего розыгрыша РПЛ. Ближе всех Угальде, ему нужно забить 14 голов

Букмекеры принимают эксклюзивные ставки на остаток сезона в РПЛ.

«Тенниси» дает коэффициент 10.00, что кто-нибудь побьет рекорд Сейду Думбия по голам за сезон. Ивуариец забил 28 мячей за ЦСКА в переходном сезоне-2011/12. Тогда команды в общей сложности сыграли по 44 матча.

В текущем сезоне ближе всех к рекорду Думбия находится Манфред Угальде. Форвард «Спартака» забил 15 голов в 18 матчах РПЛ. До конца сезона осталось 12 туров.

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