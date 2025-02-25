Владимир Прокофьев: «Дарю идею букмекерам – досрочная выплата по ставкам на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Тот же Paddy Power не стал тянуть с «Ливерпулем»

Автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев предложил российским БК досрочно рассчитать ставки на то, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

39-летнему россиянину осталось забросить 13 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Дарю идею «Фонбет» и остальным. Настолько очевидную, что странно видеть ее нереализованной.

Суть: объявить о досрочной выплате по ставкам на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки; запустить масштабную рекламную кампанию в СМИ и соцсетях.

Линия на рекорд Овечкина была у нескольких БК. И уже давно понятно, что рекорд – вопрос времени. Тот же Paddy Power не стал тянуть с «Ливерпулем».

На выходе будет позитив в СМИ и шанс на виральность. Всяко лучше стандартных посевов.

У любого досрочного расчета есть риск. Но сумма ставок на это небольшая, по меркам БК – копейки. Раньше выплатят – процент этих денег игроки раньше пустят в оборот. Если вдруг что – сделают еще один инфоповод, что заплатили и тем, и тем», – написал Прокофьев в телеграме.

Ставки на Спортсе

Овечкин близок к рекорду Гретцки. Вероятность выше 50%, что уже в этом сезоне