Владимир Прокофьев: «Дарю идею букмекерам – досрочная выплата по ставкам на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Тот же Paddy Power не стал тянуть с «Ливерпулем»
Автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев предложил российским БК досрочно рассчитать ставки на то, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
39-летнему россиянину осталось забросить 13 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Дарю идею «Фонбет» и остальным. Настолько очевидную, что странно видеть ее нереализованной.
Суть: объявить о досрочной выплате по ставкам на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки; запустить масштабную рекламную кампанию в СМИ и соцсетях.
Линия на рекорд Овечкина была у нескольких БК. И уже давно понятно, что рекорд – вопрос времени. Тот же Paddy Power не стал тянуть с «Ливерпулем».
На выходе будет позитив в СМИ и шанс на виральность. Всяко лучше стандартных посевов.
У любого досрочного расчета есть риск. Но сумма ставок на это небольшая, по меркам БК – копейки. Раньше выплатят – процент этих денег игроки раньше пустят в оборот. Если вдруг что – сделают еще один инфоповод, что заплатили и тем, и тем», – написал Прокофьев в телеграме.
Овечкин близок к рекорду Гретцки. Вероятность выше 50%, что уже в этом сезоне
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