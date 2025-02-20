Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2025. Томми Кэш из Эстонии – в топ-5
Швеция котируется фаворитом Евровидения-2025.
Криптобукмекер Polymarket дает 16% на победу исполнителя из Швеции. Примечательно, что представитель этой страны на конкурсе еще не выбран – финал национального отбора пройдет 8 марта.
Второй у букмекеров с вероятностью 13% на победу котируется Эрика Викман из Финляндии с песней Ich komme («Я иду»).
Эстонский артист Томми Кэш с песней Espresso Macchiato попал в топ-5 фаворитов на победу с вероятностью 7%. Номер для Томми поставила россиянка Алина Пязок, работавшая с Little Big.
Общий объем ставок на Евровидение на Polymarket уже превысил 1,7 миллиона долларов.
Фавориты Евровидения по версии букмекеров:
1. Швеция – 16%
2. Финляндия – 13%
3. Франция – 12%
4. Эстония – 6%
5. Израиль – 5%
«Когда ты букмекер, цена растет вдвое». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» работала с Овечкиным, «Реалом» и «ПСЖ», а сейчас познает Африку
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий