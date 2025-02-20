Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2025. Томми Кэш из Эстонии – в топ-5

Швеция котируется фаворитом Евровидения-2025.

Криптобукмекер Polymarket дает 16% на победу исполнителя из Швеции. Примечательно, что представитель этой страны на конкурсе еще не выбран – финал национального отбора пройдет 8 марта.

Второй у букмекеров с вероятностью 13% на победу котируется Эрика Викман из Финляндии с песней Ich komme («Я иду»).

Эстонский артист Томми Кэш с песней Espresso Macchiato попал в топ-5 фаворитов на победу с вероятностью 7%. Номер для Томми поставила россиянка Алина Пязок, работавшая с Little Big.

Общий объем ставок на Евровидение на Polymarket уже превысил 1,7 миллиона долларов.

Фавориты Евровидения по версии букмекеров:

1. Швеция – 16%

2. Финляндия – 13%

3. Франция – 12%

4. Эстония – 6%

5. Израиль – 5%

Ставки на Спортсе

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