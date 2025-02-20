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  • Коэффициент 100.00 давали на выход Мармуша, Хусанова и Гонсалеса в старте «Сити» на «Бернабеу». Ставку сделали 5 человек – все выиграли по 100 тысяч рублей
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Коэффициент 100.00 давали на выход Мармуша, Хусанова и Гонсалеса в старте «Сити» на «Бернабеу». Ставку сделали 5 человек – все выиграли по 100 тысяч рублей

Пять клиентов БЕТСИТИ заработали по 100 тысяч рублей благодаря специальной линии букмекера на матч «Реал» – «Ман Сити».

Перед ответной игрой стыкового раунда Лиги чемпионов букмекер предложил поставить на то, что игроки «горожан» Абдукодир Хусанов, Омар Мармуш и Нико Гонсалес появятся с первых минут на «Сантьяго Бернабеу». Коэффициент на это составлял 100.00.

Соответствующую ставку сделали пять человек. Все они поставили по 1000 рублей и выиграли по 100 тысяч рублей.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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