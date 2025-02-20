Коэффициент 100.00 давали на выход Мармуша, Хусанова и Гонсалеса в старте «Сити» на «Бернабеу». Ставку сделали 5 человек – все выиграли по 100 тысяч рублей
Пять клиентов БЕТСИТИ заработали по 100 тысяч рублей благодаря специальной линии букмекера на матч «Реал» – «Ман Сити».
Перед ответной игрой стыкового раунда Лиги чемпионов букмекер предложил поставить на то, что игроки «горожан» Абдукодир Хусанов, Омар Мармуш и Нико Гонсалес появятся с первых минут на «Сантьяго Бернабеу». Коэффициент на это составлял 100.00.
Соответствующую ставку сделали пять человек. Все они поставили по 1000 рублей и выиграли по 100 тысяч рублей.
«Когда ты букмекер, цена растет вдвое». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» работала с Овечкиным, «Реалом» и «ПСЖ», а сейчас познает Африку
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости