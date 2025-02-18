БК Betera стала генеральным партнером чемпионата Беларуси по футболу

Белорусская федерация футбола подписала соглашение с букмекерской компанией Betera.

В рамках соглашения букмекер стал генеральным партнером белорусской Высшей лиги.

Betera и Белорусская федерация футбола сотрудничают c 2020 года. Букмекер является титульным партнером Суперкубка и Кубка Беларуси.

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