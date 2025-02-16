250.00 – «Бернли» не пропустит ни одного гола до конца сезона в Чемпионшипе

Букмекеры принимают ставки на сухую серию «Бернли».

У команды всего 9 пропущенных голов в 33 играх Чемпионшипа – у команды 24 сухих матча в этом сезоне.

Также «Бернли» не пропускает 11 матчей подряд – это рекорд в истории английского первого дивизиона. Букмекеры дают коэффициент 250.00, что «Бернли» не пропустит до конца сезона.

Осталось сыграть 13 туров. «Бернли» идет третьим в Чемпионшипе.

Ставки на Спортсе

10 сухих матчей подряд – суперсерия «Бернли»! Помогает пари вратаря с совладельцем клуба