«Ювентус» год не проигрывает дома в Серии А. Туринцы котируются андердогами в матче против «Интера»
«Ювентус» примет «Интер» в 25-м туре Серии А.
«Интер» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.20. На «Ювентус» дают 3.60, на ничью – 3.50.
Туринцы не проигрывают дома 19 матчей подряд. Последнее поражение случилось в феврале 2024 года – от «Удинезе» (0:1).
Если «Ювентус» снова не проиграет, зайдет коэффициент 1.72.
Матч состоится 16 февраля. Начало – в 22:45 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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