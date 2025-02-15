Почеттино стал фаворитом на смену Постекоглу в «Тоттенхэме». Аллегри и Терзич – в топ-10
Букмекеры допускают, что Маурисио Почеттино вернется на пост главного тренера «Тоттенхэма».
52-летний специалист котируется фаворитом на смену Энджа Постекоглу, на его назначение дают коэффициент 4.50. При этом с сентября 2024-го аргентинец тренирует сборную США.
Также в топ-3 фаворитов входят тренер «Борнмута» Андони Ираола и наставник «Брентфорда» Томас Франк.
Фавориты на смену Постекоглу по версии BetVictor:
1. Маурисио Почеттино – 4.50;
2-3. Андони Ираола – 5.00;
2-3. Томас Франк – 5.00;
4. Киран Маккенна – 9.00;
5. Марку Силва – 9.00;
6. Эдин Терзич – 11.00;
7. Массимилиано Аллегри – 17.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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