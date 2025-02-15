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Почеттино стал фаворитом на смену Постекоглу в «Тоттенхэме». Аллегри и Терзич – в топ-10

Букмекеры допускают, что Маурисио Почеттино вернется на пост главного тренера «Тоттенхэма».

52-летний специалист котируется фаворитом на смену Энджа Постекоглу, на его назначение дают коэффициент 4.50. При этом с сентября 2024-го аргентинец тренирует сборную США.

Также в топ-3 фаворитов входят тренер «Борнмута» Андони Ираола и наставник «Брентфорда» Томас Франк.

Фавориты на смену Постекоглу по версии BetVictor:

1. Маурисио Почеттино – 4.50;

2-3. Андони Ираола  – 5.00;

2-3. Томас Франк – 5.00;

4. Киран Маккенна – 9.00;

5. Марку Силва – 9.00;

6. Эдин Терзич – 11.00;

7. Массимилиано Аллегри – 17.00.

Ставки на Спортсе

Опубликовала: Венера Кравченко
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