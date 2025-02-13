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Постекоглу всегда брал трофеи во втором сезоне в клубах. 6.00 – выиграет Лигу Европы с «Тоттенхэмом»

Эндж Постекоглу всегда брал трофеи во втором сезоне в клубах.

Лига Европы – последняя реальная возможность для тренера выиграть трофей во втором сезоне на посту главного тренера «Тоттенхэм». Лондонский клуб котируется вторым фаворитом турнира (6.00) после «МЮ» (5.50).

Ранее «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии и Кубка лиги. В чемпионате лондонцы идут на 14-м месте – коэффициент на титул оценивается в 1500.00.

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1% оставался на победу «Реала» – но кого это волнует? Точно не «Мадрид»!

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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