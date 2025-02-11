«Вашингтон» поднялся с 20-го на 8-е место в списке фаворитов Кубка Стэнли у букмекеров с начала сезона
Букмекеры повысили шансы «Вашингтона» на победу в Кубке Стэнли.
Команда Александра Овечкина лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, опережая идущую второй «Флориду» на 9 очков.
Перед началом сезона «Вашингтон» котировался лишь 20-м в списке фаворитов на победу в Кубке Стэнли с коэффициентом 35.00. Сейчас на титул «столичных» дают 15.00 – они стали 8-ми в списке фаворитов.
«Каролина» и «Эдмонтон» – главные фавориты на победу в Кубке Стэнли по версии букмекеров за 7.00.
Победитель Кубка Стэнли в сезоне-2024/25:
1-2. «Каролина» – 7.00
1-2. «Эдмонтон» – 7.00
3. «Даллас» – 10.00
4. «Флорида» – 11.00
5-6. «Нью-Джерси» – 12.00
5-6. «Торонто» – 12.00
7. «Колорадо» – 14.00
8-10. «Вашингтон» – 15.00
8-10. «Вегас» – 15.00
8-10. «Виннипег» – 15.00
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