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Сумма целевых отчислений «Фонбет» в 2024 году составила более 12 миллиардов рублей

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов озвучил сумму целевых отчислений компании в пользу спортивных федераций и лиг в 2024 году.Общая сумма составила более 12,2 миллиарда рублей. А отдельная спонсорская поддержка для партнеров превысила рекордные 10 млрд рублей.

Кроме того, Оганезов подчеркнул особую роль «Фонбет» в благотворительности:

«Так на реализацию социально-благотворительных программ компания «Фонбет» потратила более 1,5 млрд рублей в 2024 году. Например, только в рамках программы «Доброфон» расходы компании составили свыше 350 миллионов рублей.

Необходимую помощь получили различные фонды, общественные организации, больницы и детские дома. Значимое место в благотворительных программах компании «Фонбет» занимает реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО и получивших тяжелые травмы и инвалидность».

«Фонбет» оказал значимую поддержку в организации и проведении всероссийских соревнований среди ветеранов СВО по футболу ампутантов «Герои нашего времени», фестиваля футбола для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля», фестиваля детского адаптивного хоккея и многих других», – заявил Оганезов в интервью Спортсу”.

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Опубликовал: Михаил Морозов
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