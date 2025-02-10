«Фиорентина» разгромила «Интер» на прошлой неделе. 2.80 – не проиграют миланцам сегодня
«Интер» примет «Фиорентину» в 24-м туре Серии А.
6 февраля команды встречались в перенесенной игре 14-го тура – «Фиорентина» победила со счетом 3:0.
Букмекеры считают «Интер» явным фаворитом сегодняшней встречи за 1.46. На победу «Фиорентины» дают коэффициент 6.60, на непоражение – 2.80.
Матч состоится 10 февраля и начнется в 22:45 мск.
Сенсации в стыках ЛЧ – где они возможны? Надежда на конец страшной серии «Спортинга» и голландцев против «Юве» и «Милана»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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