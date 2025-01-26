Мбаппе стал главным фаворитом на победу в бомбардирской гонке Ла Лиги. Француз забил 15 голов в чемпионате, больше только у Левандовского – 16

Букмекеры обновили коэффициенты в линии «Лучший бомбардир Ла Лиги в сезоне-2024/25».

Главным фаворитом стал Килиан Мбаппе. В субботу форвард сделал первый хет-трик за «Реал» и принес победу над «Вальядолидом» (3:0).

Всего в этом сезоне Ла Лиги Мбаппе забил 15 мячей и приблизился к лидирующему в гонке Роберту Левандовскому, у которого 16 голов.

Лучший бомбардир Ла Лиги в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

Килиан Мбаппе («Реал») – 1.80; Роберт Левандовски («Барселона») – 2.20; Рафинья («Барселона») – 15.00; Анте Будимир («Осасуна») – 25.00; Остальные – от 50.00.

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