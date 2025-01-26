Мбаппе стал главным фаворитом на победу в бомбардирской гонке Ла Лиги. Француз забил 15 голов в чемпионате, больше только у Левандовского – 16
Букмекеры обновили коэффициенты в линии «Лучший бомбардир Ла Лиги в сезоне-2024/25».
Главным фаворитом стал Килиан Мбаппе. В субботу форвард сделал первый хет-трик за «Реал» и принес победу над «Вальядолидом» (3:0).
Всего в этом сезоне Ла Лиги Мбаппе забил 15 мячей и приблизился к лидирующему в гонке Роберту Левандовскому, у которого 16 голов.
Лучший бомбардир Ла Лиги в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
Килиан Мбаппе («Реал») – 1.80;
Роберт Левандовски («Барселона») – 2.20;
Рафинья («Барселона») – 15.00;
Анте Будимир («Осасуна») – 25.00;
Остальные – от 50.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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