В 9 гостевых матчах «Валенсии» подряд сыграл тотал меньше 3,5 голов. 1.85 – продление тренда в игре с «Барселоной»
«Барселона» примет «Валенсию» в 21-м туре Ла Лиги.
«Барса» – явный фаворит с коэффициентом 1.25. На «Валенсию» можно поставить за 11.50, на ничью – за 6.50.
Букмекеры ожидают результативный матч: тотал больше 2,5 голов идет за 1.40, а тотал больше 3,5 оценивается в 1.97.
При этом в 9 гостевых матчах «Валенсии» подряд сыграл тотал меньше 3,5 голов. В предстоящей игре на это можно поставить за 1.85.
Игра пройдет 26 января и начнется в 23:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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