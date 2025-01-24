«Порту» после 7 туров ЛЕ идет вне зоны стыков за плей-офф. Перед сезоном команда входила в топ-6 фаворитов турнира

«Порту» рискует не выйти в плей-офф Лиги Европы.

В 7-м туре португальцы проиграли «Олимпиакосу» (0:1), хотя котировались явными фаворитами. На победу греков давали 5.00. «Порту» уступил дома впервые за 18 матчей.

После 7 туров «Порту» идет на 25-м месте – вне зоны стыковых матчей за попадание в плей-офф. При этом перед сезоном в списке букмекерских фаворитов клуб делил пятое место с «Атлетиком» – на команды давали по 13.00.

В заключительном туре общего этапа «Порту» сыграет с «Маккаби» Тель-Авив.

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