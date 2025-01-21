Вратаря «Удинезе» Окойе подозревают в намеренном получении желтой в матче Серии А. На его предупреждение был аномальный объем ставок

Прокуратура Удине начала расследование в отношении вратаря «Удинезе» Мадуки Окойе из-за подозрений в умышленном получении желтой карточки в матче Серии А.

По данным La Gazzetta dello Sport, расследование было инициировано после сигнала от итальянского букмекера Sisal, который зафиксировал аномальный объем ставок на предупреждение Окойе в матче «Лацио» – «Удинезе» в марте 2024 года.

Вратарь сборной Нигерии получил желтую за затяжку времени на 64-й минуте при счете 2:1 в пользу «Удинезе».

Под следствием также находится 40-летний владелец пиццерии Biffi в Удине Диего Джордано. Предположительно, на встрече с Окойе в пиццерии за несколько дней до матча с «Лацио» игрок и бизнесмен заключили устное соглашение о ставке.

В случае доказательства вины Окойе ему будет грозить дисквалификация на срок от 4 лет. Представители игрока опровергли все обвинения в адрес футболиста.

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