Вратаря «Удинезе» Окойе подозревают в намеренном получении желтой в матче Серии А. На его предупреждение был аномальный объем ставок
Прокуратура Удине начала расследование в отношении вратаря «Удинезе» Мадуки Окойе из-за подозрений в умышленном получении желтой карточки в матче Серии А.
По данным La Gazzetta dello Sport, расследование было инициировано после сигнала от итальянского букмекера Sisal, который зафиксировал аномальный объем ставок на предупреждение Окойе в матче «Лацио» – «Удинезе» в марте 2024 года.
Вратарь сборной Нигерии получил желтую за затяжку времени на 64-й минуте при счете 2:1 в пользу «Удинезе».
Под следствием также находится 40-летний владелец пиццерии Biffi в Удине Диего Джордано. Предположительно, на встрече с Окойе в пиццерии за несколько дней до матча с «Лацио» игрок и бизнесмен заключили устное соглашение о ставке.
В случае доказательства вины Окойе ему будет грозить дисквалификация на срок от 4 лет. Представители игрока опровергли все обвинения в адрес футболиста.
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