Бадоса сенсационно выбила Гауфф с Australian Open. На победу испанки в 1/4 финала давали 4.10
Паула Бадоса обыграла Коко Гауфф в четвертьфинале Australian Open.
Испанская теннисистка победила третью ракетку мира со счетом 7:5, 6:4 и впервые в карьеры вышла в полуфинал ТБШ.
Да игры Бадоса котировалась явным андердогом за 4.10. На Гауфф давали коэффициент 1.28 – ее победа оценивалась с вероятностью в 78%.
Это первое поражение американской теннисистки в 2025 году.
Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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