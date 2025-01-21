Бадоса сенсационно выбила Гауфф с Australian Open. На победу испанки в 1/4 финала давали 4.10

Паула Бадоса обыграла Коко Гауфф в четвертьфинале Australian Open.

Испанская теннисистка победила третью ракетку мира со счетом 7:5, 6:4 и впервые в карьеры вышла в полуфинал ТБШ.

Да игры Бадоса котировалась явным андердогом за 4.10. На Гауфф давали коэффициент 1.28 – ее победа оценивалась с вероятностью в 78%.

Это первое поражение американской теннисистки в 2025 году.

Ставочная вики Спортса

Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»