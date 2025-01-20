Соболенко – букмекерский фаворит Australian Open. У Павлюченковой самые низкие шансы среди всех четвертьфиналисток

Определились все участницы 1/4 финала Australian Open.

Единственная представительница России в четвертьфинале – Анастасия Павлюченкова – по мнению букмекеров имеет самые шансы на победу в турнире (100.00) среди оставшихся участников.

В четвертьфинале россиянка сыграет с Ариной Соболенко. Белорусская теннисистка котируется фаворитом Australian Open за 2.20, Ига Швентек – вторая у букмекеров за 2.90.

Победитель Australian Open по версии букмекеров:

1. Арина Соболенко – 2.20

2. Ига Швентек – 2.90

3. Коко Гауфф – 5.00

4. Мэдисон Киз – 11.00

5. Паула Бадоса – 35.00

6. Элина Свитолина – 40.00

7. Эмма Наварро – 60.00

8. Анастасия Павлюченкова – 100.00

Ставочная вики Спортса

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