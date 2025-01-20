Соболенко – букмекерский фаворит Australian Open. У Павлюченковой самые низкие шансы среди всех четвертьфиналисток
Определились все участницы 1/4 финала Australian Open.
Единственная представительница России в четвертьфинале – Анастасия Павлюченкова – по мнению букмекеров имеет самые шансы на победу в турнире (100.00) среди оставшихся участников.
В четвертьфинале россиянка сыграет с Ариной Соболенко. Белорусская теннисистка котируется фаворитом Australian Open за 2.20, Ига Швентек – вторая у букмекеров за 2.90.
Победитель Australian Open по версии букмекеров:
1. Арина Соболенко – 2.20
2. Ига Швентек – 2.90
3. Коко Гауфф – 5.00
4. Мэдисон Киз – 11.00
5. Паула Бадоса – 35.00
6. Элина Свитолина – 40.00
7. Эмма Наварро – 60.00
8. Анастасия Павлюченкова – 100.00
Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»
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