Букмекер Cloudlet стал беттинг-партнером PFL

Криптобукмекер Cloudbet и PFL объявили о партнерстве.

Старт сотрудничества запланирован на мероприятие PFL Champions Series Дубай: Нурмагомедов – Хьюз, которое пройдет 25 января.

Соглашение включает в себя демонстрацию бренда Cloudbet на мероприятиях и трансляциях американского промоушена смешанных единоборств.

В августе 2024-го PFL заключил контракт с российским букмекером BetBoom.

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