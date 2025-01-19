Букмекер Cloudlet стал беттинг-партнером PFL
Криптобукмекер Cloudbet и PFL объявили о партнерстве.
Старт сотрудничества запланирован на мероприятие PFL Champions Series Дубай: Нурмагомедов – Хьюз, которое пройдет 25 января.
Соглашение включает в себя демонстрацию бренда Cloudbet на мероприятиях и трансляциях американского промоушена смешанных единоборств.
В августе 2024-го PFL заключил контракт с российским букмекером BetBoom.
«Леганес» – друг «Реала» в Ла Лиге. Убрали «Атлетико» вслед за «Барселоной»
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: iGaming Brazil
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем