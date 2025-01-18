«Лейпциг» упустил победу над «Бохумом», ведя 3:0 по ходу матча. В лайве на ничью давали 24.00
«Лейпциг» упустил победу над «Бохумом» в 18-м туре Бундеслиги (3:3).
В прематче «Лейпциг» котировался фаворитом за 2.20. На ничью давали 3.50.
В первом тайме «Лейпциг» забил три гола и вел 3:0 до 48-й минуты. В этот момент коэффициент на ничью достигал 24.00. «Бохум» сделал счет 3:3 благодаря хет-трику Майрон Боаду.
Тотал больше 5,5 голов зашел за 10.50.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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