Количество переведенных выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС и цифровую карту выросло в 2 раза
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) поделился данными о сумме переведенных выигрышей от букмекеров в 2024 году.
За прошлый год пользователи Единого ЦУПИС совершили свыше 8 млн транзакций по выводу выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС и цифровую карту. Это вдвое больше аналогичного показателя 2023-го.
Пользователи ЕЦУПИС получили возможность переводить выигрыши от букмекеров на цифрову карту в сентябре 2023 года.
Вместо борьбы за титул – атака на рекорд «Мантовы». Безумные цифры «Юве» и Тиаго Мотты
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал ЕРАИ
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