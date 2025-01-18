Количество переведенных выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС и цифровую карту выросло в 2 раза

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) поделился данными о сумме переведенных выигрышей от букмекеров в 2024 году.

За прошлый год пользователи Единого ЦУПИС совершили свыше 8 млн транзакций по выводу выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС и цифровую карту. Это вдвое больше аналогичного показателя 2023-го.

Пользователи ЕЦУПИС получили возможность переводить выигрыши от букмекеров на цифрову карту в сентябре 2023 года.

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