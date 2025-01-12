Букмекер QuinnBet стал официальным спонсором «Миллуолла» из Чемпионшипа
Букмекерская компания QuinnBet объявила о партнерстве с «Миллуоллом».
Контракт рассчитан на два года. Бренд QuinnBet будет представлен на домашнем стадионе «Ден», а также в соцсетях в клуба.
«Мы очень гордимся тем, что сотрудничаем с футбольными клубами по всей Великобритании, это дает двойное преимущество: повышает узнаваемость нашего бренда и продвигает ответственный гемблинг», – заявил глава отдела маркетинга QuinnBet Найл Макпартленд.
Ирландская компания QuinnBet была основана в августе 2017 года. Ранее букмекер стал титульным спонсором «Кардиффа».
«Миллуолл» идет 14-м в Чемпионшипе и находится в семи очках от зоны вылета.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Пресс-служба QuinnBet
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