Букмекер QuinnBet стал официальным спонсором «Миллуолла» из Чемпионшипа

Букмекерская компания QuinnBet объявила о партнерстве с «Миллуоллом».

Контракт рассчитан на два года. Бренд QuinnBet будет представлен на домашнем стадионе «Ден», а также в соцсетях в клуба.

«Мы очень гордимся тем, что сотрудничаем с футбольными клубами по всей Великобритании, это дает двойное преимущество: повышает узнаваемость нашего бренда и продвигает ответственный гемблинг», – заявил глава отдела маркетинга QuinnBet Найл Макпартленд.

Ирландская компания QuinnBet была основана в августе 2017 года. Ранее букмекер стал титульным спонсором «Кардиффа».

«Миллуолл» идет 14-м в Чемпионшипе и находится в семи очках от зоны вылета.

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