Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 14 матчей и превратил 5000 рублей в 5 847 350 рублей

Пользователь «Лиги Ставок» собрал экспресс из 14 матчей, в который вошли игры хоккейных чемпионатов ВХЛ, КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, а также футбольные матчи Кубка Испании и Португалии. Он поставил 5000 рублей на сумасшедший коэффициент 1 730,8 и выиграл 5 847 350 рублей.

В экспресс вошли как низкие, так и высокие коэффициенты. Например, в матче ЖХЛ «Агидель» – «МСМО 7.62» он взял победу хозяев за 1,20. А в игре «Локо» – «Амурские Тигры» МХЛ он поставил на фору ярославцев -1,5. Во встречах КХЛ беттор заключил пари на фору 0 «Ак Барса», победу «Торпедо» и индивидуальный тотал 2,5 больше «Спартака» за коэффициенты 1,85, 1,88 и 1,80 соответственно. В Кубке Испании и Португалии клиент «Лиги Ставок» взял победу «Барселоны» над «Атлетиком» за 1,85 и «Бенфики» над «Брагой» за 1,51.

Букмекерская компания «Лига Ставок» поздравляет победителя и напоминает, что 10 января пройдет 3-й тур лотеRRеи – розыгрыша роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II. А при регистрации в приложении новые пользователи получат приветственный фрибет 4444 рублей.