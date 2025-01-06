«Тоттенхэм» котируется главным фаворитом на Коло-Муани в зимнее трансферное окно. Игрок готов покинуть «ПСЖ»

Букмекеры считают, что Рандаль Коло-Муани может перейти в «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось , что игрок готов покинуть «ПСЖ» зимой. «Шпоры» котируются главными фаворитами на форварда с коэффициентом 2.75.

Клуб Коло-Муани после закрытия зимнего трансферного окна по версии букмекеров:

«Тоттенхэм» – 2.75; «Астон Вилла» – 8.00; «Арсенал» – 10.00; «Манчестер Юнайтед» – 10.00; «Барселона» – 20.00.

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