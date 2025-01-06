«Тоттенхэм» котируется главным фаворитом на Коло-Муани в зимнее трансферное окно. Игрок готов покинуть «ПСЖ»
Букмекеры считают, что Рандаль Коло-Муани может перейти в «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что игрок готов покинуть «ПСЖ» зимой. «Шпоры» котируются главными фаворитами на форварда с коэффициентом 2.75.
Клуб Коло-Муани после закрытия зимнего трансферного окна по версии букмекеров:
«Тоттенхэм» – 2.75;
«Астон Вилла» – 8.00;
«Арсенал» – 10.00;
«Манчестер Юнайтед» – 10.00;
«Барселона» – 20.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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