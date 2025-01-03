«Лион» и «Марсель» легко победят в очередном туре Лиги 1, у «Гавра» Кузяева – минимум шансов

Во Франции продолжится 16-й тур Лиги 1. Он стартовал 18 декабря матчем «Монако» – «ПСЖ» (2:4), после чего все команды ушли на двухнедельную паузу. Теперь будет сыграно еще восемь игр.

Главные фавориты своих встреч – «Лион» и «Марсель». «Лион» идет пятым и примет занимающего последнее место «Монпелье»: 1.35 на победу хозяев, 7.70 – на успех гостей. Игра пройдет 4 января.

«Марсель» – на втором месте и днем позже сыграет дома с «Гавром», за который выступает Далер Кузяев. Победа «Марселя» оценивается в 1.31, «Гавра», занимающего предпоследнюю строчку в таблице – в 9.60.

3 января пройдет одна игре – «Ницца» (2.18 на победу) встретится на своем поле с «Ренном» (3.38).

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