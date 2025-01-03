  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Вылет «Саутгемптона» из АПЛ вероятен на 97%, два других кандидата – «Лестер» и «Ипсвич»
0

Вылет «Саутгемптона» из АПЛ вероятен на 97%, два других кандидата – «Лестер» и «Ипсвич»

В АПЛ завершился первый круг. По итогам 19 туров последнее место занимает «Саутгемптон» с шестью очками. Предпоследним идет «Лестер» с 14 очками, далее – 15 у «Ипсвича», 16 у «Вулверхэмптона», 17 у «Эвертона». Вылетают из АПЛ три последние команды.

Букмекеры не видят вариантов спастись у «Саутгемптона»: коэффициент на вылет – 1.03, это 97% вероятности. «Лестеру» дают 1.30, «Ипсвичу» – 1.60. На понижение в классе «Вулверхэмптона» – 3.40, «Эвертона» – 4.50.

Котировки на остальные команды идут от 17.00. Вылет «МЮ» оценен в 500.00, команда – в семи очках от зоны вылета.

Ставочная вики Спортса

Худший первый круг Пепа в «Сити»: меньше побед и голов, чем раньше, так часто еще не уступали

Опубликовал: Михаил Морозов
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoИпсвич
logoЭвертон
logoСаутгемптон
logoМанчестер Юнайтед
logoЛестер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Сумма целевых отчислений «Фонбет» в 2024 году составила более 12 миллиардов рублей
12 минут назад
«Лион» и «Марсель» легко победят в очередном туре Лиги 1, у «Гавра» Кузяева – минимум шансов
сегодня, 11:41
Букмекеры видят больше шансов у «Ювентуса» на победу в полуфинале Суперкубка над «Миланом»
сегодня, 10:52
«Реал» – абсолютный фаворит перенесенного матча с «Валенсией», Мбаппе забьет за 1.85
сегодня, 09:56
«Зенит» – главный фаворит Winline Зимнего Кубка РПЛ, «Спартак» – обоих матчей против «Краснодара» и «Динамо»
2сегодня, 07:15
Андрей Рублев сенсационно уступил Фабиану Марожану в Гонконге. Букмекеры полагали, что россиянин выиграет трофей
1вчера, 13:02
Рубен Аморим – шестой в линии букмекеров на отставку в АПЛ
9вчера, 09:10
Букмекер «Тенниси» оценил вероятность результативного действия Погба в «Торпедо»
вчера, 08:52
Шансы на чемпионство «Сити» рухнули в 15 раз с начала сезона АПЛ – с 2.30 до 35.00
1 января, 21:41
Букмекеры дают 97% на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ
61 января, 20:54
Ко всем новостям
Последние новости
Наоми Осака – второй фаворит турнира WTA в Окленде. Коэффициент 3.00 на первый титул за три года
вчера, 12:39
Букмекеры назвали фаворитов на требл в 2025 году
3вчера, 10:51
«МЮ» скорее вылетит из АПЛ, чем финиширует в топ-4, считают букмекеры. Клуб в 7 очках от зоны вылета
831 декабря 2024, 10:26
Салах совершает голевые действия в 10 матчах подряд в АПЛ. 1.45 – продление серии в игре против «Вест Хэма»
329 декабря 2024, 15:35
Объем рынка азартных игр в Африке достигнет 11,27 млрд долларов к 2032 году (Astute Analytica)
29 декабря 2024, 13:30
«Ман Сити» не побеждает 5 матчей подряд, «Лестер» – 4 игры кряду. 5.90 – коэффициент на ничью
29 декабря 2024, 06:17
В США доходы от азартных игр превысят 67 млрд долларов в 2024 году
28 декабря 2024, 18:47
Овечкин сыграет против «Торонто». 2.20 – забросит минимум одну шайбу
128 декабря 2024, 17:30
В Азербайджане 6 тиктокеров арестованы за организацию онлайн-казино
28 декабря 2024, 14:27
Январский марафон на NHL и NBA от BetBoom!
28 декабря 2024, 14:10Промо
Рекомендуем