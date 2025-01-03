Вылет «Саутгемптона» из АПЛ вероятен на 97%, два других кандидата – «Лестер» и «Ипсвич»

В АПЛ завершился первый круг. По итогам 19 туров последнее место занимает «Саутгемптон» с шестью очками. Предпоследним идет «Лестер» с 14 очками, далее – 15 у «Ипсвича», 16 у «Вулверхэмптона», 17 у «Эвертона». Вылетают из АПЛ три последние команды.

Букмекеры не видят вариантов спастись у «Саутгемптона»: коэффициент на вылет – 1.03, это 97% вероятности. «Лестеру» дают 1.30, «Ипсвичу» – 1.60. На понижение в классе «Вулверхэмптона» – 3.40, «Эвертона» – 4.50.

Котировки на остальные команды идут от 17.00. Вылет «МЮ» оценен в 500.00, команда – в семи очках от зоны вылета.

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