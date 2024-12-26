«Спартак» и «Краснодар» сыграют в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ 30 января. Опубликовано расписание турнира
Стало известно расписание матчей Winline Зимнего кубка РПЛ.
Турнир пройдет с 30 января по 11 февраля 2025 года в Абу-Даби.
Состав групп:
Группа 1: «Спартак», «Краснодар», «Динамо»;
Группа 2: «Зенит», «Ростов», ЦСКА.
В финале, который пройдет 11 февраля, встретятся победители групп.
Расписание матчей (время московское):
30 января, 19:30: «Спартак» – «Краснодар» (группа 1);
31 января, 19:30: ЦСКА – «Ростов» (группа 2);
4 февраля, 15:00: «Краснодар» – «Динамо» (группа 1);
4 февраля, 19:30: «Зенит» – ЦСКА (группа 2);
7 февраля, 15:00: «Ростов» – «Зенит» (группа 2);
7 февраля, 19:30: «Динамо» – «Спартак» (группа 1);
10 февраля, 15:00: Матч за 5-е место;
10 февраля, 19:30: Матч за 3-е место;
11 февраля, 19:30: Финал.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РПЛ
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