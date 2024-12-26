«Спартак» и «Краснодар» сыграют в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ 30 января. Опубликовано расписание турнира

Стало известно расписание матчей Winline Зимнего кубка РПЛ.

Турнир пройдет с 30 января по 11 февраля 2025 года в Абу-Даби.

Состав групп:

Группа 1: «Спартак», «Краснодар», «Динамо»;

Группа 2: «Зенит», «Ростов », ЦСКА .

В финале, который пройдет 11 февраля, встретятся победители групп.

Расписание матчей (время московское):

30 января, 19:30: «Спартак » – «Краснодар » (группа 1);

31 января, 19:30: ЦСКА – «Ростов» (группа 2);

4 февраля, 15:00: «Краснодар» – «Динамо» (группа 1);

4 февраля, 19:30: «Зенит » – ЦСКА (группа 2);

7 февраля, 15:00: «Ростов» – «Зенит» (группа 2);

7 февраля, 19:30: «Динамо » – «Спартак» (группа 1);

10 февраля, 15:00: Матч за 5-е место;

10 февраля, 19:30: Матч за 3-е место;

11 февраля, 19:30: Финал.