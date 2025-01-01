Букмекеры дают 97% на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ
Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, уверены букмекеры.
39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги – 870 в 1446 играх. Рекордсмен – Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.
Букмекеры дают коэффициент 1.03 на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это соответствует вероятности в 97%.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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