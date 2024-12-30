Овечкин забил дважды за сутки – до Гретцки осталось 24 шайбы. Букмекеры вернули в линию падение рекорда в этом сезоне

Александр Овечкин станет лучшим снайпером в истории НХЛ, уверены букмекеры.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Детройтом» (2:4), забив во второй игре подряд после травмы, из-за которой он пропустил более месяца. 39-летний россиянин забил дважды за сутки.

Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 24 шайб. На падение рекорда канадского хоккеиста можно поставить за 1.03.

Кроме того, букмекеры вернули в линию ставку на то, что рекорд Гретцки падет уже в этом сезоне. На это дают по 1.85 в обе стороны.

Ставочная вики Спортса

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