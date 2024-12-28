Фанаты раскритиковали Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо за рекламу азартных игр.

Оба баскетболиста на этой неделе опубликовали в своих соцсетях тематические рекламные посты.

Леброн призвал подписчиков сделать ставку на беттинг-сайте DraftKings, чтобы получить фрибет на 500 долларов. Адетокумбо же предложил подписаться на аккаунт букмекера Betano.

Фанаты выразили недовольство из-за рекламы ставок в рождественские дни. Леброна и Адетокумбо назвали «продажными» и «отстраненными от реальности».

Болельщики считают, что финансовые возможности Джеймса и Адетокумбо позволяют им не заниматься пропагандой азартных игр.

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