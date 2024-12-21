Усик – букмекерский фаворит в бою против Фьюри. Тайсон котируется андердогом лишь в четвертый раз за карьеру
Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за титулы WBA, WBC и IBO.
Усик – фаворит с коэффициентом 1.64. Победа по очкам считается наиболее вероятным исходом поединка. На Фьюри можно поставить за 2.60, на ничью – за 17.00.
Тайсон котируется андердогом лишь в четвертый раз за карьеру. Ранее такое было в боях с Дереком Чисорой (2011), Владимиром Кличко (2015) и Деонтеем Уайлдером (2018).
Первый поединок между Усиком и Фьюри прошел в мае и завершился победой украинца раздельным решением судей.
Реванш состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется не раньше 01:30 мск в ночь на 22 декабря.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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