Усик – букмекерский фаворит в бою против Фьюри. Тайсон котируется андердогом лишь в четвертый раз за карьеру

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за титулы WBA, WBC и IBO.

Усик – фаворит с коэффициентом 1.64. Победа по очкам считается наиболее вероятным исходом поединка. На Фьюри можно поставить за 2.60, на ничью – за 17.00.

Тайсон котируется андердогом лишь в четвертый раз за карьеру. Ранее такое было в боях с Дереком Чисорой (2011), Владимиром Кличко (2015) и Деонтеем Уайлдером (2018).

Первый поединок между Усиком и Фьюри прошел в мае и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Реванш состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется не раньше 01:30 мск в ночь на 22 декабря.

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