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  • Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» в 2024-м. 1.42 – выиграет хотя бы один ТБШ в следующем году, 3.65 – минимум 2
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Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» в 2024-м. 1.42 – выиграет хотя бы один ТБШ в следующем году, 3.65 – минимум 2

Букмекеры открыли линию на достижения Арины Соболенко в следующем теннисном сезоне.

За 1.42 можно поставить на то, что белорусская теннисистка выиграет хотя бы один турнир «Большого шлема» в 2025 году. 3.65 – выиграет минимум два таких турнира.

На минимум три ТБШ дают коэффициент 11.00, на победу во всех четырех – 150.00.

Соболенко в 2024 выиграла два турнира «Большого шлема» – Australian Open и US Open.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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