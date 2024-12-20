Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» в 2024-м. 1.42 – выиграет хотя бы один ТБШ в следующем году, 3.65 – минимум 2
Букмекеры открыли линию на достижения Арины Соболенко в следующем теннисном сезоне.
За 1.42 можно поставить на то, что белорусская теннисистка выиграет хотя бы один турнир «Большого шлема» в 2025 году. 3.65 – выиграет минимум два таких турнира.
На минимум три ТБШ дают коэффициент 11.00, на победу во всех четырех – 150.00.
Соболенко в 2024 выиграла два турнира «Большого шлема» – Australian Open и US Open.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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