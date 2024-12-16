Гвардиола стал вторым фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров
Хосепа Гвардиолу могут уволить из «Ман Сити» в ближайшее время, считают букмекеры.
Тренер «горожан» стал вторым фаворитом у британских букмекеров по линии «Следующий тренер, который будет уволен в АПЛ» с коэффициентом 7.00.
В 11 последних матчах «Сити» дважды сыграл вничью, потерпел 8 поражений и победил лишь однажды.
Безоговорочным фаворитом на следующее увольнение в чемпионате Англии считается Хулен Лопетеги из «Вест Хэма» – 1.40.
Следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров:
1. Хулен Лопетеги («Вест Хэм») – 1.40
2. Хосеп Гвардиола («Ман Сити») – 7.00
3-4. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 11.00
3-4. Шон Дайч («Эвертон») – 11.00
5. Эдди Хау («Ньюкасл») – 17.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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