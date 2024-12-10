В «Первой СРО» призвали отменить требование о банковской гарантии для букмекеров на 500 млн рублей

Исполнительный директор «Первая СРО Букмекеров» Олег Давыдов предложил отменить требование о банковской гарантии для организаторов азартных игр.

Банковская гарантия для организаторов азартных игр необходима для обеспечения выполнения обязательств перед клиентами и государственными органами.

«В рамках заседания члены комитета [ТТП РФ] обсудили вопрос повышенной фискальной нагрузки на букмекерские компании в России, в части требования о наличии безотзывной банковской гарантии в размере 500 миллионов рублей.

Олег Давыдов, член комитета, исполнительный директор Союза «Первая СРО Букмекеров», рассказал, что банковская гарантия призвана гарантировать защиту прав и законных интересов участников азартных игр. Вместе с тем, на сегодняшний день, отметил он, банковская гарантия в сфере организации и проведения азартных игр не является способом выполнения предусмотренных функций, а представляет собой форму фискальной нагрузки на компании, осуществляющие букмекерскую деятельность.

По итогам обсуждения решено просить руководство ТПП РФ направить обращения о необходимости отмены требования о банковской гарантии в адрес Минфина России, Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) и профильных комитетов Государственной Думы», – заявили в ТПП РФ.

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