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«Краснодар» – «Локомотив»: игроки БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча

8 декабря в 18-м туре РПЛ «Краснодар» примет на своем поле «Локомотив». Встреча начнется в 19:30 мск.

В прошлом туре «Краснодар» потерпел первое поражение в текущем чемпионате, уступив дома «Спартаку» (0:3). Южане не смогли воспользоваться осечкой «Зенита» в игре с «Крыльями» (2:3) и 38 очками остались на второй строчке в таблице.

«Локомотив» проиграл три матча подряд, два из которых в РПЛ. Москвичи потеряли место в топ-3 и с 34 баллами опустились на четвертую строчку.

«Локомотив» не побеждает в Краснодаре с 2016 года. В восьми последних очных матчах чемпионата и Кубка России на своем поле южане победили шесть раз, дважды была ничья.

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По оценкам аналитиков БЕТСИТИ, «Краснодар» – фаворит предстоящего матча. На победу команды Мурада Мусаева в последней игре перед зимним перерывом предлагают кэф 1.90, на ничью дают 4.00, на успех коллектива Михаила Галактионова – 4.10.

Букмекеры ждут результативного футбола в матче краснодарцев с москвичами. На тотал голов больше 2.5 предлагают 1.68, ТМ 2.5 идет за 2.27.

Игроки БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита встречи. На победу хозяев пришлось 38% от всех ставок на исход, 30% ушло на успех гостей, на ничью отдано 32%.

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