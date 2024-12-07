3.55 – коэффициент на гол или ассист Дзюбы в матче против «Зенита»
«Зенит» примет «Акрон» в 18-м туре Мир РПЛ.
Петербуржцы котируются явными фаворитами за 1.17. На «Акрон» предлагается коэффициент 16.50, на ничью – 9.10.
Самым вероятным автором гола в составе «Акрона» считается Артем Дзюба. На него можно поставить за 4.50. Гол или ассист форварда оценивается в 3.55.
Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.
Матч пройдет 7 декабря. Начало – в 16:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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