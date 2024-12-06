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У «Аталанты» восемь побед подряд. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы бергамасков обыграть «Милан»

6 декабря в 15-м туре чемпионата Италии «Аталанта» примет на своем поле «Милан». Встреча начнется в 22:45 мск.

Бергамаски в шикарной форме. Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла восемь матчей подряд и с 31 набранным очком занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на один балл.

«Милан» с 22 очками занимает седьмую строчку. У коллектива Паоло Фонсеки две победы, две ничьи и одно поражение в пяти последних турах.

В прошлом сезоне команды встречались трижды – два раза в Серии А и один в Кубке Италии. Два матча завершились победой бергамасков, в одном была зафиксирована ничья.

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Аналитики БЕТСИТИ считают «Аталанту» фаворитом предстоящей встречи. На победу команды из Бергамо предлагают кэф 2.20, на ничью дают 3.60, успех «Милана» идет за 3.50.

По мнению экспертов, встреча будет результативной. На ТБ 2.5 дают 1.77, вероятность ТМ 2.5 оценивается кэфом 2.12. Обмен голами можно взять за 1.66.

Бетторы БЕТСИТИ отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу «Аталанты» пришлось 45% от всех ставок на исход, 33% ушло на успех «Милана», на ничью отдано 22%.

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