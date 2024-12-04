Общемировой доход организаторов азартных игр достигнет $700 млрд к 2028 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные общего дохода гемблинг-компаний по всему миру.

По оценкам отраслевых аналитиков, представленных ВОЗ, к 2028 году общемировой доход организаторов азартных игр достигнет 700 миллиардов долларов.

Значительная часть этого роста связана с распространением смартфонов в странах с низким и средним уровнем дохода.

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