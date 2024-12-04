Стас «Ай, как просто!» о самозапрете на участие в азартных играх: «Офигенная штука. Во всяком случае, у легальных букмекеров ты играть не сможешь»

Блогер Стас Васильев, известный под ником «Ай, как просто!», оценил инициативу о праве россиян устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.

Ранее соответствующий законопроект был поддержан Правительством РФ.

«У меня есть знакомый, который все вообще проигрывает, у которого огромное количество кредитов и микрозаймов, и женщина, с которой он живет, она об этом не знает, и он постоянно берет кредиты, чтобы гасить предыдущие кредиты, но берет, при этом иногда и проигрывает все.

Я считаю, что этот самозапрет, эта штука офигенная, во всяком случае, у легальных букмекеров ты играть не сможешь.

Я допускаю такой вариант, когда муж с женой, у них азартные игры стали прям камнем преткновения, они могут вообще разойтись из-за этого, и она ему говорит: «Вот прям при мне на Госуслугах оформляешь себе самозапрет, чтобы я была [спокойна], чтобы я тебе верила», – сказал блогер.

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