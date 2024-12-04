Гукеш с вероятностью в 72% победит Дин Лижэня и станет 18-м чемпионом мира по шахматам. Букмекеры уверены, что тай-брейка не будет

Гукеш Доммараджу станет новым чемпионом мира по шахматам, считают букмекеры.

Индийский гроссмейстер котируется фаворитом матча за шахматную корону против Дин Лижэня перед 8-й партией. Общий счет на данный момент равный – 3,5 на 3,5.

На итоговую победу Гукеша дают коэффициент 1.39, что соответствует вероятности в 72%. На защиту титула Лижэня можно поставить за 2.85.

В случае ничейного исхода матча по итогам 14 партий с классическим контролем времени будет проведен тай-брейк, однако букмекеры уверены, что до этого не дойдет. С вероятностью в 83% победитель определится в классике.

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