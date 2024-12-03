Гукеш и Дин Лижэнь сыграли вничью в 7-й партии матча за шахматную корону. В лайве на победу 18-летнего индийца давали 83%

Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь сыграли вничью в седьмой партии матча на первенство мира по шахматам.

18-летний индийский гроссмейстер играл белыми фигурами. После неточного 42-го хода Лижэня коэффициент на победу Гукеша опустился до 1.20, что соответствовало вероятности успеха в 83,3%.

На ничью в лайве можно было поставить за 6.00.

Общий счет в матче остался равным – 3,5 на 3,5. Восьмая партия состоится 4 ноября.

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