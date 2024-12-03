Гукеш и Дин Лижэнь сыграли вничью в 7-й партии матча за шахматную корону. В лайве на победу 18-летнего индийца давали 83%
Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь сыграли вничью в седьмой партии матча на первенство мира по шахматам.
18-летний индийский гроссмейстер играл белыми фигурами. После неточного 42-го хода Лижэня коэффициент на победу Гукеша опустился до 1.20, что соответствовало вероятности успеха в 83,3%.
На ничью в лайве можно было поставить за 6.00.
Общий счет в матче остался равным – 3,5 на 3,5. Восьмая партия состоится 4 ноября.
Новые законы для букмекеров: что ждет? В основном ужесточение, но необязательное и не всегда эффективное
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости