Футбольный кешбэк 20% в BetBoom

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Кешбэк начисляется каждый четверг с 12:00. График начисление кешбэка:

● 5 декабря (за 1 декабря – 4 декабря)

● 12 декабря (за 5 – 11 декабря)

● 19 декабря (за 12 – 18 декабря)

● 26 декабря (за 19 – 25 декабря)

● 2 января (26 – 31 декабря)

Кешбэк начисляется фрибетами. Максимальная сумма фрибета равна 50 000.

Если сумма начисляемого кешбэка больше 50000, то кешбэк будет разделен на несколько фрибетов. Например, сумма кешбэка составила 123 000, то кешбэк будет начислен тремя фрибетами: 50000, 50000, 23000.

Сумма начисления кратна 500.

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