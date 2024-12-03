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Футбольный кешбэк 20% в BetBoom

На пороге новый тур РПЛ, захватывающие встречи в Еврокубках и АПЛ, а также другие яркие противостояния. BetBoom предлагает добавить азарта в эти матчи с помощью выгодной акции. BetBoom предлагает увеличить интерес к любому из этих матчей. Весь декабрь для всех клиентов действует кешбэк в 20% на ставки на футбол с кэфом от 1.30.

Кешбэк начисляется каждый четверг с 12:00. График начисление кешбэка:

●     5 декабря (за 1 декабря – 4 декабря)

●     12 декабря (за 5 – 11 декабря)

●     19 декабря (за 12 – 18 декабря)

●     26 декабря (за 19 – 25 декабря)

●     2 января (26 – 31 декабря)

Кешбэк начисляется фрибетами. Максимальная сумма фрибета равна 50 000.

Если сумма начисляемого кешбэка больше 50000, то кешбэк будет разделен на несколько фрибетов. Например, сумма кешбэка составила 123 000, то кешбэк будет начислен тремя фрибетами: 50000, 50000, 23000.

Сумма начисления кратна 500.

Подробности акции доступны на сайте.

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