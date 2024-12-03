Объем рынка азартных игр в Великобритании достигнет £9,8 млрд к 2032 году
Объем британской гемблинг-индустрии достигнет £9,8 млрд к 2032 году.
Соответствующие данные представлены в исследовании IBT.
«Увеличение объема свидетельствует о растущей популярности онлайн-гемблинга и ставок в Великобритании, обусловленной технологическим прогрессом и конкурентоспособностью отрасли», – говорится в исследовании.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: IBT
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