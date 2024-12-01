В Нидерландах создали портал для борьбы с нелегальными операторами

В Нидерландах ужесточили борьбу с нелицензированными операторами.

Ассоциация онлайн-гемблинга и Ассоциация лицензированных нидерландских провайдеров онлайн-игр запустили специальный портал для жалоб на нелегальных операторов.

Пользователи могут сообщать туда о чрезмерных бонусах, отсутствии проверки возраста и других небезопасных игровых практиках. Предполагается, что портал поможет выявлять риски нелегальных азартных игр, а также справедливо наказывать нелицензированных операторов, так как вся информация будет напрямую передаваться регулятору.

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