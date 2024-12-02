В Аргентине букмекерам запретили спонсировать спортивные команды

Правительство Аргентины одобрило законопроект о запрете рекламы азартных игр.

Реклама казино и спортивных ставок будет запрещена на всех платформах, включая телевидение, радио, социальные сети, стриминговые и игровые сервисы. Также под ограничения попадают наружная реклама – билборды, плакаты, вывески и объявления.

Кроме того, теперь букмекерам запрещено спонсировать спортивные команды. В число футбольных клубов, сотрудничающих с беттинг-компаниями, входят «Бока Хуниорс» (Betsson) и «Ривер Плейт» (Codere).

Исключением для рекламы станут лицензированные залы, лотерейные агентства и пункты приема ставок. При этом такие объявления должны сопровождаться предупреждением: «Навязчивые азартные игры вредят вашему здоровью и вашей семье».

Новый законопроект направлен на предотвращение игровой зависимости у детей и подростков. Однако многие эксперты из игровой отрасли считают, что такие меры способствуют росту популярности нелегальных операторов.

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