Саша Штегеманн дает в среднем больше 6 желтых за матч в еврокубках. 1.94 – продление тренда
«Славия» примет «Фенербахче в 5-м туре общего этапа Лиги Европы.
Матч обслужит немецкий арбитр Саша Штегеманн. За последние три года он отработал на 14 матчах в еврокубках со средним тоталом желтых карточек 6,14.
Букмекеры дают коэффициент 1.94 на то, что Штегеманн покажет минимум 6 предупреждений в сегодняшней игре.
Матч состоится 28 ноября и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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